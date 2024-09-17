انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع الدولار الأمريكي بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 48.44 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.36 جنيها، وللبيع 48.50 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.39 جنيها للشراء و 48.49 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.38 جنيها وبيعه بسعر 48.48 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.38 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.44 جنيها، وللبيع عند 48.52 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.36 جنيها، وللبيع 48.46 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.38 جنيها، وللبيع عند 48.48 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.38 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.38 جنيها للشراء و 48.48 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.42 جنيها للشراء و 48.52 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.38 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.37 جنيها وبيعه بسعر 48.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.40 جنيها، وللبيع عند 48.50 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.38 جنيها، وللبيع عند 48.48 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.