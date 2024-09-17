تحديث 08:40 صباحا: انخفاض بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:40 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليبلغ 48.42 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.36 جنيها للشراء و 48.50 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.39 جنيها، وللبيع عند 48.49 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.38 جنيها للشراء و 48.48 جنيها للبيع.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 48.37 جنيها للشراء و 48.47 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الدولار الأمريكي يسجل 48.38 جنيها للشراء و 48.48 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.44 جنيها، وللبيع 48.52 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.36 جنيها، وسعر البيع هو 48.46 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 48.38 جنيها للشراء و 48.48 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.37 جنيها وبيعه بسعر 48.47 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.38 جنيها، وللبيع 48.48 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.37 جنيها وبيعه بسعر 48.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.38 جنيها، وسعر البيع هو 48.48 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.38 جنيها، وللبيع عند 48.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.37 جنيها وبيعه بسعر 48.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.42 جنيها وبيعه بسعر 48.52 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.38 جنيها، وللبيع 48.48 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.38 جنيها، وللبيع 48.48 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.40 جنيها للشراء و 48.50 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.38 جنيها، وللبيع 48.48 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.