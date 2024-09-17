ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:40 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:40 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 63.92 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.80 جنيها وبيعه بسعر 63.99 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.85 جنيها، وسعر البيع هو 64.07 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.50 جنيها، وسعر البيع هو 64.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.87 جنيها، وسعر البيع 64.08 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.85 جنيها للشراء و 64.07 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.42 جنيها، وللبيع 63.97 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.92 جنيها للشراء و 64.11 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.43 جنيها للشراء و 63.97 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.87 جنيها، وسعر البيع 64.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.85 جنيها، وللبيع عند 64.07 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.17 جنيها، وسعر البيع 63.81 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.48 جنيها، وللبيع 63.99 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.05 جنيها، وللبيع عند 63.31 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.45 جنيها، وللبيع 63.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.85 جنيها، وللبيع عند 64.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.48 جنيها للشراء و 63.99 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.11 جنيها، وسعر البيع 63.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.85 جنيها وبيعه بسعر 64.07 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.85 جنيها للشراء و 64.07 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.85 جنيها، وسعر البيع 64.07 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.82 جنيها وبيعه بسعر 64.07 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.52 جنيها للشراء و 63.99 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.85 جنيها، وللبيع 64.07 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.45 جنيها، وللبيع 64.02 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.87 جنيها للشراء و 64.08 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.