انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:40 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث هبط سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 12.90 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.89 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.99 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.77 جنيها للشراء و 12.95 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.82 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.90 جنيها للشراء و 12.93 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.85 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.84 جنيها، وسعر البيع هو 12.93 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.47 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الريال السعودي يسجل 12.81 جنيها للشراء و 12.94 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.81 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.93 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.56 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 12.76 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.59 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.69 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.83 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.89 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.90 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.80 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.