انخفاض بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:40 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 8:40 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.18 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.16 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.11 جنيها للشراء و 13.27 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.10 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.90 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.26 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.12 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.10 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.15 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.