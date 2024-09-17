تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 12:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3954 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3625 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3630 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3460 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 2966 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 2307 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2310 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1977 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1980 جنيهًا للبيع و 1986 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 122978 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 123156 جنيهًا للبيع و123511 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 27680 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 27720 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3954286 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3960000 جنيهًا للبيع و3971429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 12:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3460 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 173000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 346000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 519000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 692000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 865000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.