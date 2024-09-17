تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3954 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 4:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 3943 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3954 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3614 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3625 جنيهًا للبيع و 3635 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3450 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3460 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2957 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2966 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2300 جنيهًا للبيع و2307 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2307 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1971 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 122623 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 27600 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 27680 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3942857 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11428 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3954286 جنيهًا للبيع و 3965714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 4:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3460 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17300 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34600 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86500 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173000 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 519000 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 692000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 865000 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.