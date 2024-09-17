تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3949 للشراء في تحديث 07:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 7:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3937 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3609 جنيهًا للبيع و3620 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3614 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3445 جنيهًا للبيع و3455 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3450 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2953 جنيهًا للبيع و2961 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2297 جنيهًا للبيع و2303 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1969 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1971 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122445 جنيهًا للبيع و122801 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122623 جنيهًا للبيع و 122978 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27560 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27600 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3937143 جنيهًا للبيع و3948571 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3942857 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 7:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3455 جنيه للشراء، وللبيع 3445 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17275 جنيه للشراء، وللبيع 17225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34550 جنيه للشراء، وللبيع 34450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86375 جنيه للشراء، وللبيع 86125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 172750 جنيه للشراء، وللبيع 172250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 345500 جنيه للشراء، وللبيع 344500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 518250 جنيه للشراء، وللبيع 516750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 691000 جنيه للشراء، وللبيع 689000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 863750 جنيه للشراء، وللبيع 861250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.