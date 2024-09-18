ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3949 للشراء في تحديث 08:10 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 8:10 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 3937 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3949 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 3609 جنيهًا للبيع و3620 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3620 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3445 جنيهًا للبيع و3455 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3455 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 2953 جنيهًا للبيع و2961 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2961 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 2303 جنيهًا ليبلغ 2297 جنيهًا للبيع و2303 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1969 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 1974 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 0 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 122445 جنيهًا للبيع و122801 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 122801 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 27560 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 27640 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا ليصبح 3937143 جنيهًا للبيع و3948571 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3948571 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 8:10 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3455 جنيه للشراء، وللبيع 3445 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17275 جنيه للشراء، وللبيع 17225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34550 جنيه للشراء، وللبيع 34450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86375 جنيه للشراء، وللبيع 86125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 172750 جنيه للشراء، وللبيع 172250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 345500 جنيه للشراء، وللبيع 344500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 518250 جنيه للشراء، وللبيع 516750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 691000 جنيه للشراء، وللبيع 689000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 863750 جنيه للشراء، وللبيع 861250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.