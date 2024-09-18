انخفاض بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:41 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 8:41 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 4 قرشًا ليبلغ 53.81 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 53.77 جنيها للشراء و 54.02 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 53.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 53.71 جنيها، وللبيع 53.97 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 53.98 للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 53.62 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.76 جنيها، وللبيع عند 53.95 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.51 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.25 جنيها، وسعر البيع هو 53.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.77 جنيها، وسعر البيع هو 54.02 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 53.96 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.73 جنيها، وسعر البيع هو 53.95 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 53.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 53.75 جنيها للشراء و 53.89 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 53.73 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.79 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.76 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.76 جنيها، وسعر البيع هو 53.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.