انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 08:41 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 8:41 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليصل إلى 63.87 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.88 جنيها، وسعر البيع هو 64.07 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.63 جنيها، وللبيع عند 63.83 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.84 جنيها، وللبيع 64.12 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.64 جنيها، وسعر البيع 63.84 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.78 جنيها وبيعه بسعر 64.06 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.71 جنيها، وسعر البيع هو 63.88 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.64 جنيها وبيعه بسعر 64.18 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.64 جنيها للشراء و 63.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.51 جنيها، وسعر البيع 64.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.83 جنيها للشراء و 64.11 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.05 جنيها، وسعر البيع 63.31 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.84 جنيها للشراء و 64.12 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.82 جنيها، وسعر البيع 64.04 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.85 جنيها، وسعر البيع 63.07 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.80 جنيها، وللبيع 64.03 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.82 جنيها، وسعر البيع هو 64.04 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.63 جنيها، وسعر البيع 63.83 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.60 جنيها وبيعه بسعر 63.83 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.87 جنيها، وسعر البيع هو 64.15 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.83 جنيها، وسعر البيع هو 64.11 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.64 جنيها للشراء و 63.84 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.