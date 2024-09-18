انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:30 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 9:30 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع اليورو بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 53.81 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.83 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.77 جنيها، وسعر البيع هو 53.96 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 53.98 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 53.58 جنيها، وللبيع 54.03 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 53.95 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.48 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.25 جنيها للشراء و 53.47 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 53.79 جنيها للشراء و 53.98 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 53.73 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.95 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.89 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.73 جنيها، وللبيع عند 53.94 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.80 جنيها، وللبيع عند 54.06 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 53.75 جنيها للشراء و 53.94 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.