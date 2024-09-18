انخفاض أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 09:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 9:30 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث هبط سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 63.87 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.88 جنيها، وللبيع 64.07 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.64 جنيها، وللبيع 63.87 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.64 جنيها وبيعه بسعر 63.84 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.65 جنيها، وللبيع 63.86 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.71 جنيها للشراء و 63.88 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.41 جنيها وبيعه بسعر 63.95 جنيها.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 63.64 جنيها للشراء و 63.84 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.31 جنيها، وللبيع عند 63.83 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.83 جنيها، وسعر البيع هو 64.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.05 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.59 جنيها وبيعه بسعر 64.10 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.63 جنيها، وسعر البيع هو 63.83 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.68 جنيها، وللبيع عند 63.88 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.80 جنيها، وسعر البيع 64.03 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.82 جنيها للشراء و 64.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.63 جنيها للشراء و 63.83 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.63 جنيها للشراء و 63.83 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.60 جنيها للشراء و 63.83 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.88 جنيها، وللبيع عند 64.16 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.63 جنيها للشراء و 63.83 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.63 جنيها، وسعر البيع 63.83 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.64 جنيها للشراء و 63.84 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.