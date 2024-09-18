ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:15 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المتحد حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 63.88 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.88 جنيها، وللبيع عند 64.07 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.63 جنيها وبيعه بسعر 63.83 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.63 جنيها للشراء و 63.87 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.64 جنيها، وللبيع عند 63.84 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.63 جنيها، وسعر البيع هو 63.83 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.65 جنيها، وسعر البيع 63.86 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.71 جنيها للشراء و 63.88 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.41 جنيها، وللبيع 63.95 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.64 جنيها، وسعر البيع هو 63.84 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.65 جنيها وبيعه بسعر 63.93 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.31 جنيها وبيعه بسعر 63.83 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 63.64 جنيها للشراء و 63.84 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.05 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.59 جنيها للشراء و 64.10 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.68 جنيها، وسعر البيع هو 63.88 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.80 جنيها، وللبيع 64.03 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.82 جنيها للشراء و 64.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.63 جنيها، وللبيع 63.83 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.63 جنيها، وللبيع عند 63.83 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.60 جنيها للشراء و 63.83 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.88 جنيها، وللبيع 64.16 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.75 جنيها للشراء و 64.02 جنيها للبيع.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.64 جنيها وبيعه بسعر 63.89 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.64 جنيها، وسعر البيع هو 63.84 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.