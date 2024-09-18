ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك فيصل الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:21 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:21 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك فيصل الإسلامي حيث سجل الدولار الأمريكي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 48.45 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.49 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.39 جنيها للشراء و 48.49 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.36 جنيها للشراء و 48.46 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.36 جنيها للشراء و 48.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.42 جنيها، وللبيع عند 48.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.34 جنيها للشراء و 48.44 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.44 جنيها، وللبيع 48.54 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.36 جنيها للشراء و 48.46 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.38 جنيها وبيعه بسعر 48.48 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 48.36 جنيها للشراء و 48.46 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.40 جنيها، وللبيع 48.50 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.34 جنيها للشراء و 48.44 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.36 جنيها، وللبيع 48.46 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.36 جنيها للشراء و 48.46 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.45 جنيها، وللبيع 48.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.45 جنيها، وسعر البيع هو 48.55 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.37 جنيها وبيعه بسعر 48.47 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.