تحديث 10:21 صباحا: ارتفاع بقيمة 4 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:21 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك فيصل الإسلامي حيث زاد سعر اليورو بمقدار 4 قرشًا ليبلغ 53.85 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.83 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.78 جنيها، وللبيع عند 53.97 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 53.94 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.76 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.77 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 53.98 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.58 جنيها للشراء و 54.03 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.03 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.48 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 53.25 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 53.75 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو الآن 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.98 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.73 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 53.96 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.89 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 53.73 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.85 جنيها وبيعه بسعر 54.04 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.04 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.