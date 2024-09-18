ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 48.50 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.49 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.39 جنيها، وسعر البيع هو 48.49 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.36 جنيها للشراء و 48.46 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.36 جنيها، وسعر البيع 48.46 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.42 جنيها، وسعر البيع هو 48.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.34 جنيها، وسعر البيع هو 48.44 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.44 جنيها، وسعر البيع هو 48.54 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.36 جنيها وبيعه بسعر 48.46 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.37 جنيها، وللبيع عند 48.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.36 جنيها، وسعر البيع هو 48.46 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 48.40 جنيها للشراء و 48.50 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.34 جنيها، وللبيع عند 48.44 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.36 جنيها وبيعه بسعر 48.46 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.36 جنيها، وللبيع 48.46 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.45 جنيها، وللبيع 48.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.