تحديث 10:25 صباحا: ارتفاع بقيمة 5 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 5 قرشًا ليسجل 53.90 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 53.97 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.77 جنيها، وسعر البيع هو 53.96 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 53.98 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 53.58 جنيها وبيعه بسعر 54.03 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.76 جنيها، وللبيع عند 53.95 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.84 جنيها، وسعر البيع 54.03 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.48 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 53.25 جنيها، وللبيع 53.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 53.79 جنيها للشراء و 53.98 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.73 جنيها، وسعر البيع هو 53.95 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 53.75 جنيها للشراء و 53.94 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 53.76 جنيها للشراء و 53.96 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 53.89 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 53.73 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.85 جنيها، وللبيع عند 54.04 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.85 جنيها، وللبيع 54.04 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.76 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.