ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 12.92 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.88 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.82 جنيها للشراء و 12.98 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.77 جنيها، وللبيع عند 12.94 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.82 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.89 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.92 جنيها وبيعه بسعر 12.95 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.84 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.84 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.89 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.49 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.80 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.81 جنيها للشراء و 12.93 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.56 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.77 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.57 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.69 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 12.84 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 12.95 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 12.94 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.80 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

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