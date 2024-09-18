ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الدرهم الإماراتي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 13.20 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.10 جنيها، وسعر البيع هو 13.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.89 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.