تحديث 10:41 صباحا: ارتفاع بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:41 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث صعد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 48.55 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.49 جنيها.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.45 جنيها وبيعه بسعر 48.55 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.36 جنيها، وللبيع 48.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.38 جنيها، وللبيع عند 48.48 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.34 جنيها للشراء و 48.44 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.46 جنيها، وللبيع 48.56 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.42 جنيها، وسعر البيع هو 48.52 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.37 جنيها، وللبيع 48.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.38 جنيها للشراء و 48.48 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.50 جنيها، وللبيع 48.60 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.36 جنيها، وسعر البيع هو 48.46 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.40 جنيها وبيعه بسعر 48.50 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.34 جنيها، وللبيع 48.44 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.35 جنيها وبيعه بسعر 48.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.55 جنيها للشراء و 48.65 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.48 جنيها وبيعه بسعر 48.58 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.37 جنيها، وسعر البيع 48.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.