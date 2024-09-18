ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:41 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:41 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 6 قرشًا ليصل إلى 53.96 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 53.85 جنيها، وسعر البيع 54.04 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.76 جنيها، وسعر البيع هو 53.95 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.04 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 53.77 جنيها، وللبيع 53.96 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.90 جنيها، وللبيع 54.09 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 53.58 جنيها للشراء و 54.03 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 53.90 جنيها، وللبيع 54.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 53.86 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.54 جنيها، وللبيع 54.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 53.76 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 53.25 جنيها، وللبيع 53.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.89 جنيها للشراء و 54.16 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 53.94 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 53.79 جنيها، وسعر البيع 53.98 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.73 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 53.87 جنيها للشراء و 54.07 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.87 جنيها للشراء و 54.04 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو 53.85 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 53.96 جنيها للشراء و 54.15 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.07 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.84 جنيها، وللبيع 54.03 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 53.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.