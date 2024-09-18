ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:41 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:41 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المتحد حيث زاد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 6 قرشًا ليبلغ 63.88 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.88 جنيها وبيعه بسعر 64.07 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.67 جنيها للشراء و 63.94 للبيع.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.87 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.64 جنيها وبيعه بسعر 63.84 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 63.63 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.65 جنيها للشراء و 63.86 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.81 جنيها، وسعر البيع هو 64.10 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.41 جنيها، وسعر البيع 63.95 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.64 جنيها للشراء و 63.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.75 جنيها، وللبيع عند 64.04 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.39 جنيها وبيعه بسعر 64.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.64 جنيها وبيعه بسعر 63.84 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.05 جنيها وبيعه بسعر 63.31 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.59 جنيها وبيعه بسعر 64.10 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.63 جنيها، وللبيع 63.83 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.68 جنيها، وسعر البيع هو 63.88 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.80 جنيها، وللبيع 64.03 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.82 جنيها، وسعر البيع هو 64.04 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.68 جنيها للشراء و 63.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.63 جنيها وبيعه بسعر 63.83 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.60 جنيها، وسعر البيع هو 63.83 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.81 جنيها للشراء و 64.10 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.75 جنيها للشراء و 64.02 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.73 جنيها للشراء و 64.01 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.64 جنيها، وللبيع عند 63.84 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.