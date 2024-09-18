ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:41 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10:41 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 12.93 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 12.94 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.82 جنيها للشراء و 12.98 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.84 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 12.89 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.92 جنيها للشراء و 12.95 جنيها للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.84 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.87 جنيها، وللبيع 12.96 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.89 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.49 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.80 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 12.90 جنيها للشراء و 12.96 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.56 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.77 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.57 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.69 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.86 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.91 جنيها وبيعه بسعر 12.94 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.90 جنيها وبيعه بسعر 12.94 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.93 جنيها وبيعه بسعر 12.97 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 12.95 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.91 جنيها، وللبيع عند 12.94 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.80 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

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