ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:01 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 11:01 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.21 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.18 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.10 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.10 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.19 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.20 جنيها وبيعه بسعر 13.23 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.91 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.19 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.20 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.23 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.