ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 11:05 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.21 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.10 جنيها وبيعه بسعر 13.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.10 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.19 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.21 جنيها للشراء و 13.24 جنيها للبيع.

ميد بنك: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.18 جنيها، وللبيع عند 13.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 0.34 جنيها للشراء و 0.34 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها، وسعر البيع 13.23 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.17 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.20 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.