ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 11:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 11:15 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3937 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3609 جنيهًا للبيع و3620 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3445 جنيهًا للبيع و3455 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1969 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122445 جنيهًا للبيع و 122801 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27560 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 17143 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3937143 جنيهًا للبيع و3948571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 11:15 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.