تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3960 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 12:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3937 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3609 جنيهًا للبيع و3630 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3445 جنيهًا للبيع و3465 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2953 جنيهًا للبيع و2970 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2957 جنيهًا للبيع و 2974 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2297 جنيهًا للبيع و2310 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1969 جنيهًا للبيع و1980 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 122445 جنيهًا للبيع و123156 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27560 جنيهًا للبيع و27720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الكيلو ليسجل 3937143 جنيهًا للبيع و3960000 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5714 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 12:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3465 جنيه للشراء، وللبيع 3445 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17325 جنيه للشراء، وللبيع 17225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34650 جنيه للشراء، وللبيع 34450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86625 جنيه للشراء، وللبيع 86125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173250 جنيه للشراء، وللبيع 172250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346500 جنيه للشراء، وللبيع 344500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 519750 جنيه للشراء، وللبيع 516750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 689000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 866250 جنيه للشراء، وللبيع 861250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.