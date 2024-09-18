ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3960 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 3949 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3960 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3620 جنيهًا للبيع و3630 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3630 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3455 جنيهًا للبيع و3465 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3465 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 2970 جنيهًا ليبلغ 2961 جنيهًا للبيع و2970 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2303 جنيهًا للبيع و2310 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2310 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 0 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1974 جنيهًا للبيع و1980 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 1980 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 122801 جنيهًا للبيع و123156 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 123156 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 27640 جنيهًا للبيع و27720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 27720 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3948571 جنيهًا للبيع و3960000 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3960000 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 3:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3465 جنيه للشراء، وللبيع 3455 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17325 جنيه للشراء، وللبيع 17275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34650 جنيه للشراء، وللبيع 34550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86625 جنيه للشراء، وللبيع 86375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173250 جنيه للشراء، وللبيع 172750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346500 جنيه للشراء، وللبيع 345500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 519750 جنيه للشراء، وللبيع 518250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 691000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 866250 جنيه للشراء، وللبيع 863750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.