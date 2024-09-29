انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 4 قرشًا ليسجل 48.52 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.29 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.32 جنيها، وللبيع عند 48.42 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.32 جنيها وبيعه بسعر 48.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.52 جنيها للشراء و 48.62 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.48 جنيها للشراء و 48.58 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.