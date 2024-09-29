انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك التنمية الصناعية حيث انخفض اليورو بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 54.00 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.02 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 54.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.69 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 54.24 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.78 جنيها للشراء و 54.24 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.47 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 54.24 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 53.74 جنيها للشراء و 54.00 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 54.00 جنيها للشراء و 54.19 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 53.72 جنيها للشراء و 54.22 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 53.74 جنيها للشراء و 54.22 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.74 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 53.73 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 54.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.73 جنيها، وللبيع 54.03 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.85 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.