انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 6 قرشًا ليسجل 12.88 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الريال السعودي بسعر 12.81 جنيها وبيعه بسعر 12.97 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.75 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.81 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.86 جنيها، وللبيع 12.89 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.85 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.83 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.85 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

المصرف المتحد: الريال السعودي يسجل 12.45 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.79 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.80 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 12.86 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.55 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.80 جنيها، وللبيع 12.96 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.56 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الريال السعودي 12.68 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.82 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.87 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.83 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.78 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.