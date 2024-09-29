تحديث 08:55 صباحا: انخفاض بقيمة 6 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأحد 29 سبتمبر الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 6 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.16 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.09 جنيها، وللبيع عند 13.25 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.09 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.13 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.13 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.02 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.11 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.