انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 09:06 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:06 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك أبوظبي التجاري حيث انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 48.48 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

بنك البركة: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.32 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.32 جنيها، وسعر البيع 48.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.32 جنيها للشراء و 48.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 48.29 جنيها للشراء و 48.39 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.