انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 09:06 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:06 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك قطر الوطني حيث انخفض اليورو بقيمة 15 قرشًا ليبلغ سعره 53.85 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.02 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 53.75 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 54.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 54.23 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 53.69 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 54.24 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 53.78 جنيها وبيعه بسعر 54.24 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 54.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.75 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.48 جنيها، وللبيع عند 54.23 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.74 جنيها، وللبيع 54.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 54.24 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 54.23 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.76 جنيها، وسعر البيع هو 54.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.72 جنيها، وسعر البيع 54.22 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 53.75 جنيها للشراء و 54.23 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.74 جنيها، وسعر البيع هو 54.22 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 53.73 جنيها، وللبيع 54.23 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 54.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 54.23 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.73 جنيها، وسعر البيع هو 54.03 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 53.85 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.