انخفاض أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 09:06 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:06 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في بنك قطر الوطني حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 99 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 64.60 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 64.60 جنيها للشراء و 64.79 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.32 جنيها وبيعه بسعر 64.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.59 جنيها، وللبيع 64.73 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.24 جنيها، وسعر البيع 64.74 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.42 جنيها للشراء و 64.97 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.53 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 64.22 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.30 جنيها، وللبيع عند 64.71 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.54 جنيها وبيعه بسعر 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.30 جنيها للشراء و 64.75 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 64.56 جنيها للشراء و 65.01 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.53 جنيها، وللبيع 64.99 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.53 جنيها، وللبيع 64.99 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.51 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.30 جنيها، وسعر البيع هو 64.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.29 جنيها، وسعر البيع هو 64.79 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.60 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.