انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 09:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأحد 29 سبتمبر الساعة 9:20 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي التجاري حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 4 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.48 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.29 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.32 جنيها للشراء و 48.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.36 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.32 جنيها وبيعه بسعر 48.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.32 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.48 جنيها للشراء و 48.58 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.31 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.