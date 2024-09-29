ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 10:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 10:15 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في كريدي أجريكول حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 64.62 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.60 جنيها للشراء و 64.79 للبيع.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 64.54 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.32 جنيها، وللبيع 64.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.54 جنيها وبيعه بسعر 65.00 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.59 جنيها، وللبيع 64.73 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.59 جنيها، وللبيع عند 65.05 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.42 جنيها للشراء و 64.97 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.53 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.22 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.30 جنيها، وسعر البيع هو 64.71 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 64.99 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 64.82 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.53 جنيها، وللبيع عند 64.99 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.53 جنيها، وللبيع 64.99 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.51 جنيها، وسعر البيع 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.30 جنيها، وسعر البيع 64.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.29 جنيها، وسعر البيع 64.79 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.60 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.