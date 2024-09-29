تحديث 10:20 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 10:20 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في كريدي أجريكول حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 64.62 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.62 جنيها، وللبيع 65.08 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.54 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.59 جنيها، وللبيع 64.73 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.56 جنيها للشراء و 65.01 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.61 جنيها، وسعر البيع هو 65.08 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 64.42 جنيها للشراء و 64.97 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.58 جنيها، وللبيع عند 65.05 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.57 جنيها للشراء و 65.03 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.22 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.30 جنيها للشراء و 64.71 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.58 جنيها، وللبيع 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.54 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.60 جنيها للشراء و 65.05 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.51 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.60 جنيها وبيعه بسعر 65.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.64 جنيها للشراء و 65.09 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.37 جنيها، وللبيع عند 64.87 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.60 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.