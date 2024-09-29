ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك البركة يتصدر الشراء: تحديث 10:35 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 29 سبتمبر الساعة 10:35 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك البركة حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 64.66 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.60 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.62 جنيها للشراء و 65.08 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها، وسعر البيع 65.00 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.66 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.56 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.61 جنيها للشراء و 65.08 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.42 جنيها، وسعر البيع هو 64.97 جنيها.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 65.05 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.58 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 64.22 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.56 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 64.54 جنيها للشراء و 65.01 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.62 جنيها وبيعه بسعر 65.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 64.99 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.54 جنيها، وسعر البيع هو 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.64 جنيها للشراء و 65.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.60 جنيها، وللبيع عند 65.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.51 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.60 جنيها، وسعر البيع 65.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.64 جنيها، وسعر البيع هو 65.09 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 64.37 جنيها للشراء و 64.87 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.60 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.