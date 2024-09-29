تحديث 10:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 29 سبتمبر الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في بنك البركة حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 64.66 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.60 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.62 جنيها وبيعه بسعر 65.08 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.66 جنيها، وسعر البيع هو 64.79 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.56 جنيها، وسعر البيع هو 65.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.61 جنيها، وسعر البيع هو 65.08 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.55 جنيها، وسعر البيع هو 65.02 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 65.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.22 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.56 جنيها، وسعر البيع هو 65.01 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.62 جنيها للشراء و 65.08 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.58 جنيها، وسعر البيع 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.56 جنيها وبيعه بسعر 65.01 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.64 جنيها، وللبيع 65.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.54 جنيها وبيعه بسعر 65.00 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 65.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.51 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.60 جنيها، وسعر البيع هو 65.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.64 جنيها للشراء و 65.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.37 جنيها وبيعه بسعر 64.87 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.66 جنيها وبيعه بسعر 65.07 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.