ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.18 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.10 جنيها، وسعر البيع هو 13.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.02 جنيها، وسعر البيع 13.24 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.10 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.