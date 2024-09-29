تحديث 01:20 مساءًا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 1:20 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليصل إلى 64.68 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.60 جنيها، وللبيع عند 64.79 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها للشراء و 65.00 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.62 جنيها، وللبيع عند 65.08 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.66 جنيها، وللبيع عند 64.79 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.61 جنيها، وللبيع 65.08 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.55 جنيها، وسعر البيع 65.02 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.58 جنيها، وسعر البيع 65.05 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 64.22 جنيها للشراء و 65.00 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.56 جنيها وبيعه بسعر 65.01 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.54 جنيها، وسعر البيع 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.62 جنيها، وللبيع 65.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.56 جنيها، وللبيع عند 65.01 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.64 جنيها، وسعر البيع هو 65.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.60 جنيها للشراء و 65.05 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.51 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.60 جنيها للشراء و 65.05 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.64 جنيها للشراء و 65.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.37 جنيها، وللبيع 64.87 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.66 جنيها وبيعه بسعر 65.07 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.