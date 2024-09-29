تحديث 01:25 مساءًا: ارتفاع بقيمة 7 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 7 قرشًا ليبلغ سعره 64.75 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 64.79 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.64 جنيها للشراء و 65.09 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.54 جنيها، وللبيع عند 65.00 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.66 جنيها، وسعر البيع هو 64.79 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.65 جنيها، وسعر البيع 65.12 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.75 جنيها للشراء و 65.22 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 64.65 جنيها للشراء و 65.12 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.58 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.22 جنيها، وسعر البيع هو 65.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.64 جنيها للشراء و 65.09 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.65 جنيها، وللبيع عند 65.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 64.99 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها، وسعر البيع 65.01 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.54 جنيها وبيعه بسعر 64.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.64 جنيها، وللبيع 65.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 65.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.57 جنيها، وللبيع عند 65.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.66 جنيها للشراء و 65.12 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.64 جنيها، وسعر البيع هو 65.09 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.37 جنيها للشراء و 64.87 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.66 جنيها للشراء و 65.07 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.