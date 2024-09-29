انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر الساعة 2:50 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 8 قرشًا ليصل إلى 48.40 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.32 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.36 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.32 جنيها وبيعه بسعر 48.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.32 جنيها، وسعر البيع هو 48.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.31 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.29 جنيها، وللبيع عند 48.39 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.31 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.