تحديث 02:50 مساءًا: انخفاض بقيمة 9 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 2:50 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني حيث انخفض الجنيه الاسترليني بقيمة 9 قرشًا ليبلغ سعره 64.66 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.65 جنيها، وللبيع 64.84 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.64 جنيها للشراء و 65.09 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.54 جنيها، وللبيع 65.00 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.65 جنيها للشراء و 64.78 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.65 جنيها للشراء و 65.12 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.57 جنيها، وسعر البيع هو 65.04 جنيها.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 64.65 جنيها للشراء و 65.12 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.58 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.25 جنيها للشراء و 65.03 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.66 جنيها، وسعر البيع هو 65.12 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.54 جنيها، وللبيع 65.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.65 جنيها للشراء و 65.11 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.58 جنيها، وسعر البيع هو 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.57 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.60 جنيها وبيعه بسعر 65.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.60 جنيها، وسعر البيع هو 65.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.58 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.57 جنيها، وسعر البيع هو 65.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 64.66 جنيها للشراء و 65.12 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 65.04 جنيها للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.37 جنيها، وللبيع 64.87 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.66 جنيها، وللبيع 65.07 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.