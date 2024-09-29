تحديث 04:30 مساءًا: انخفاض بقيمة 9 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 29 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني حيث انخفض الجنيه الاسترليني بمقدار 9 قرشًا ليصل إلى 64.66 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.65 جنيها للشراء و 64.84 للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.58 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.64 جنيها، وللبيع 65.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.65 جنيها، وللبيع 64.78 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.68 جنيها للشراء و 65.13 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.65 جنيها، وسعر البيع هو 65.12 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 64.57 جنيها للشراء و 65.04 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 64.62 جنيها للشراء و 65.09 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.26 جنيها، وسعر البيع هو 65.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 65.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.57 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.65 جنيها، وسعر البيع هو 65.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.58 جنيها، وللبيع عند 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها للشراء و 65.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 64.57 جنيها للشراء و 65.04 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.60 جنيها، وللبيع 65.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.58 جنيها، وللبيع عند 65.04 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.58 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.57 جنيها، وللبيع 65.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.66 جنيها، وسعر البيع هو 65.12 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.58 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.37 جنيها وبيعه بسعر 64.87 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 64.66 جنيها للشراء و 65.07 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.