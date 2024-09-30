ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك قطر الوطني حيث صعد سعر اليورو بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 53.96 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.97 جنيها، وسعر البيع 54.12 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 53.78 جنيها وبيعه بسعر 54.26 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 53.83 جنيها للشراء و 54.31 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 53.78 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 54.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.34 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.84 جنيها، وسعر البيع 54.33 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 53.77 جنيها للشراء و 54.25 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.31 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 54.26 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.51 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 54.27 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 53.77 جنيها وبيعه بسعر 54.26 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.32 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.84 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 53.76 جنيها للشراء و 54.24 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.77 جنيها، وللبيع عند 54.26 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 54.27 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 53.78 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 54.26 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.77 جنيها، وللبيع عند 54.27 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.85 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.78 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.80 جنيها للشراء و 54.09 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.96 جنيها، وسعر البيع 54.14 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.