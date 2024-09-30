تحديث 08:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 4 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك قناة السويس حيث صعد سعر اليورو بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 54.00 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 53.97 جنيها للشراء و 54.12 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 53.93 جنيها وبيعه بسعر 54.12 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 54.31 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.78 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 53.93 جنيها للشراء و 54.12 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.34 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.84 جنيها، وسعر البيع هو 54.33 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 53.77 جنيها، وسعر البيع 54.25 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.00 جنيها، وللبيع عند 54.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 53.93 جنيها للشراء و 54.12 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.51 جنيها، وللبيع عند 54.26 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 54.27 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.77 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.84 جنيها، وسعر البيع هو 54.32 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 53.84 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 54.24 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.77 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.93 جنيها، وللبيع عند 54.12 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 53.93 جنيها للشراء و 54.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 53.93 جنيها للشراء و 54.12 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.91 جنيها، وسعر البيع هو 54.12 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.85 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 53.78 جنيها للشراء و 54.26 جنيها للبيع.

بنك HSBC: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 54.09 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.96 جنيها، وللبيع عند 54.14 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.