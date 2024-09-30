تحديث 08:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 4 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك قناة السويس حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 4 قرشًا ليسجل 64.72 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.65 جنيها، وسعر البيع 64.84 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.58 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.64 جنيها، وللبيع 65.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.58 جنيها، وسعر البيع 65.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.65 جنيها، وسعر البيع هو 64.78 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.68 جنيها، وللبيع 65.13 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.65 جنيها، وللبيع 65.12 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.57 جنيها، وسعر البيع 65.04 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.62 جنيها وبيعه بسعر 65.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 64.58 جنيها، وسعر البيع هو 65.04 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 64.26 جنيها، وللبيع 65.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.60 جنيها للشراء و 65.05 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.57 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.65 جنيها، وللبيع عند 65.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.58 جنيها، وللبيع عند 64.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 64.56 جنيها، وسعر البيع 65.01 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 64.57 جنيها للشراء و 65.04 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 64.60 جنيها للشراء و 65.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 65.04 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 64.58 جنيها للشراء و 65.04 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 64.57 جنيها للشراء و 65.05 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 64.66 جنيها، وللبيع عند 65.12 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 64.58 جنيها وبيعه بسعر 65.04 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 64.37 جنيها للشراء و 64.87 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 64.66 جنيها، وللبيع 64.88 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.